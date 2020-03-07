В Кадамджае за мошенничество задержали бизнесмена. Он оказался членом ОПГ

Задержан руководитель частной фирмы, выигравшей тендер на 103 тысячи сомов, но не выполнившей заказ. Он оказался членом ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию поступило заявление от представителей одного из айыл окмоту Кадамджайского района Баткенской области, что они стали жертвами мошенников в лице подрядчиков.

Установлено, что в ноябре 2019 года между айыл окмоту и ОсОО «А», выигравшим тендер, заключен договор на ремонт котельной в средней общеобразовательной школе, расположенной в одном из сел района.

«Однако представители частной фирмы, получив деньги за ремонт — более 103 тысяч сомов, исчезли, не выполнив условия договора. В результате школа осталась без нормального отопления. Не дождавшись подрядчика, сотрудникам айыл окмоту пришлось своими силами принимать меры по обеспечению теплом учащихся», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

В результате оперативно-следственных мероприятий установлен и задержан гражданин У.Ж., 1983 года рождения, уроженец Баткенской области, являющийся руководителем ОсОО «А». По данным МВД, он ранее судим, состоит на оперативном учете как член одной из ОПГ. Задержанный водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.