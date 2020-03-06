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Сюжет: Новый вирус в Китае

Из-за коронавируса ГРС поручили ускорить выдачу загранпаспортов кыргызстанцам

Государственной регистрационной службе поручили ускорить процедуру выдачи загранпаспортов. Об этом сообщили в правительстве.

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Указание дано в связи с введенным запретом на въезд в Кыргызстан по ID-карте. Наличие у гражданина загранпаспорта будут проверять через электронную систему ГРС. Мера введена, чтобы точно знать, откуда прибывают кыргызстанцы.

«В исключительном случае, если общегражданского паспорта нет, граждане могут пройти по ID-карте через отдельную кабину с дополнительной проверкой», — подчеркнули в кабмине.

Кроме того, достигнута договоренность с авиакомпаниями. Теперь термометрию прибывших граждан будут проводить специалисты санитарно-контрольного пункта в салоне самолета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145657/
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