Марш феминисток. Власти Бишкека хотят запретить акцию за права женщин

В Бишкеке 8 марта феминистки планируют провести женский марш солидарности. Однако городские власти выступают против акции. Об этом 24.kg сообщили в организации Bishkek Feminist Initiatives.

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По словам организаторов, накануне Первомайская районная администрация подала в суд заявление о запрете любых митингов и маршей в центре столицы. Рассмотрение состоится сегодня в 14.00.

Как рассказала 24.kg одна из участниц движения Жанна Араева, ранее акимиат вынес решение о запрете на проведение любых акций с 4 по 31 марта 2020 года.

Глава района Алибек Биримкулов обратился в Первомайский районный суд с заявлением о признании законным этого решения.

«В суде после прений они отозвали заявление. Еще сказали, мы женщин и детей не обижаем», — сообщила Жанна Араева.

Однако накануне стало известно, что муниципалитет все же намерен запретить марш. По каким основаниям, неизвестно.

Вчера в правительстве приняли решение запретить любые культурно-массовые мероприятия в Кыргызстане из-за коронавируса. «Эти меры в первую очередь введены для безопасности граждан», — объяснили свое решение в кабмине.

Напомним, что марш против насилия в отношении женщин и детей проводился и в прошлом году. Но тогда акция обернулась скандалом из-за участия в ней представителей ЛГБТ-сообщества. Власти Бишкека обвинили в том, что они «позволили провести в столице Кыргызстана гей-парад».