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Общество

Суд по событиям в Кой-Таше. Подсудимые выступили с заявлением

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Заседание проходит в закрытом режиме.

24.kg
Фото 24.kg. Обвиняемые по событиям в Кой-Таше сделали официальное заявление

Семь обвиняемых выступили с официальным заявлением. Они считают, что гособвинитель Темирбек Бекмаматов приходится родственником президенту Сооронбаю Жээнбекову.

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«Мы, политические заключенные режима Сооронбая Жээнбекова, являемся подсудимыми по сфальсифицированному уголовному делу, связанному со спровоцированными властями и ГКНБ массовыми беспорядками в селе Кой-Таш, официально заявляем: с самого начала предварительных слушаний по этому делу допускается масса нарушений законодательства, в том числе искусственно создаются нечеловеческие условия для обвиняемых. Мы лишены возможности полноценно участвовать в процессе, не можем слышать выступление и разговаривать с адвокатами», — говорится в заявлении.

Обвиняемые заметили, что судебный процесс проходит в открытом доминировании обвинения, которое возглавляет Темирбек Бекмаматов.

«Он является приближенным и ставленником Асылбека Жээнбекова. Более того, по распространенным в обществе сведениям, Бекмамат уулу связан родственными узами с семьей Жээнбековых», — отмечается в заявлении.

Немаловажен и тот факт, что в бытность Атамбаева президентом Темирбек Бекмаматов был снят с должности заместителя генпрокурора страны. Он необоснованно вмешивается в ход судебного заседания и уже своим присутствием давит на судью своей приближенностью и родственными связями с главой государства.

Из заявления обвиняемых

Подсудимые считают, что вышеуказанные обстоятельства являются серьезным препятствием для осуществления объективного и беспристрастного судебного разбирательства.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145496/
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