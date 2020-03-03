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Общество

В Бишкеке пройдут Дни Санкт-Петербурга

В Бишкеке пройдут Дни Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, организационные мероприятия обсудили вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова и делегация Санкт-Петербурга. Ожидается, что дни пройдут 6-9 апреля в рамках Перекрестного года Кыргызстана в РФ и Российской Федерации в КР.

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«Предположительно программа будет поделена на два блока: деловые встречи (тематические круглые столы, биржи деловых контактов, 11-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству) и культурные мероприятия российских артистов для бишкекчан», — отметили в мэрии.

Кроме того, планируется подписание дорожной карты торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между мэрией Бишкека и правительством Санкт-Петербурга на 2020-2023 годы. В столичном муниципалитете полагают, что это позволит активизировать и углубить двустороннее сотрудничество между двумя городами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145371/
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