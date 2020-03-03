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Общество

В Кыргызстане отмечается День государственного флага

В Бишкеке отметили День государственного флага. На площади собрались военнослужащие, чиновники и горожане.

Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что сегодня одному из главных символов государства — кыргызскому флагу исполнилось 28 лет.

«В этот день, 3 марта, впервые высоко в небо взвился флаг Кыргызстана. Его цвет подобен цвету флага Манаса великодушного. Флаг — это наши национальная гордость и символ, который пораждает в сердце каждого кыргызстанца чувство ответственности, патриотизма и любви к Отчизне», — сказал Азиз Суракматов.

Пресс-служба президента распространила поздравление Сооронбая Жээнбекова.

«Поздравляю вас с Днем государственного флага Кыргызской Республики! Государственный флаг — один из атрибутов суверенности нашего государства, символ, отражающий патриотические чувства к Родине каждого из нас. Государственный флаг отражает единство народа Кыргызстана. Со времен великого Манаса наш флаг, как символ свободы, передается из поколения в поколение. Свято чтя наследие предков, мы должны жить в согласии под нашим флагом. Святая обязанность каждого из нас — бережно хранить, высоко поднимать наше знамя. Пусть всегда гордо реет в мирном небе наш флаг, процветает и развивается наш Кыргызстан. Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан», — говорится в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145310/
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