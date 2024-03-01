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Агент 024

В школе Джалал-Абада рассказали, что не просили родителей покупать флажки

В школе Джалал-Абада рассказали 24.kg, что не просили приносить флажки и не собирали на это деньги.

По их словам, в учебном заведении запланировано празднование дней государственного флага и ак калпака. Состоятся художественная выставка и торжественная линейка для учащихся пятых-шестых классов.

«Мероприятия проводятся, чтобы пробудить у учащихся чувство патриотизма, воспитать их в любви к защите нашего солнечного Кыргызстана, быть образованными, дисциплинированными, чтобы флаг был в каждом доме», — отметили в школе.

«Я ребенку купила флажок за 25 сомов. Это для поддержания патриотического духа! Мы должны поддержать учителей за такую работу. Они же для наших детей проводят такие мероприятия», — написала 24.kg читательница.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/288030/
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