В Москве продают кыргызские паспорта. ГРС передала информацию в МВД

В Москве в каждом подземном переходе предлагают услуги по изготовлению кыргызских паспортов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГРС.

В ведомстве подчеркнули, что в столице России можно заказать поддельные документы практически любой страны. В них можно вписать любые фамилию, имя и отчество.

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«В основном поддельные документы покупают граждане Узбекистана и Таджикистана, которые пребывают в Российской Федерации. Кыргызстанцы не покупают — для наших граждан разрешения на работу не требуется», — добавили в пресс-службе.

При этом в ведомстве не сказали, какие меры принимаются для предотвращения подобных фактов. Уточнив лишь, что информацию передают в МВД.

Напомним, читатель 24.kg сообщил, что в одном из Telegram-каналов в Москве продают поддельные кыргызские паспорта и водительские удостоверения. По его словам, любой желающий может заказать документы и в течение нескольких часов они будут готовы.