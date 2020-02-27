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Общество
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Водителей просят не сдвигать блоки на дороге Бишкек — Кара-Балта

Водителей просят не сдвигать бетонные блоки на участке дороги Бишкек — Кара-Балта, где идет ремонт. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана и управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД) Чуйской области.

Отмечается, что на сегодня содержанием участка трассы Бишкек — Кара-Балта занимается подрядная компания Сhina Rail way № 5. В cеле Петровка Московского района изначально планировалась укладка четырехполосного асфальтобетонного покрытия. Однако подрядчик не успел покрыть участок в 300 метров с одной стороны дороги.

«Чтобы избежать выезда участников движения на встречную полосу, установлены дорожные знаки и бетонные блоки для разделения транспортных потоков. Но есть факты, когда водители сдвигают их для выезда на встречную полосу движения. Сейчас УОБДД Чуйской области занимается работой по обеспечению беспрепятственного проезда участков трассы. Просим водителей не нарушать Правила дорожного движения и целостность ограждений для безопасности всех участников движения», — говорится в сообщении.

Ранее читатели пожаловались, что между селами Петровка и Беловодским водители, не желая ехать по гравию, выезжают на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144972/
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