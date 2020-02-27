В скотских условиях содержат следственно-арестованных в Сокулукском райсуде

Помещения Сокулукского районного суда Чуйской области, где держат следственно-арестованных, не соответствуют санитарно-гигиеническим и человеческим нормам. Фотографии в социальной сети Facebook опубликовал адвокат Эркин Саданбеков.

«Не пугайтесь! В таких скотских условиях содержат арестантов в Сокулукском районном суде», — написал он.

В Чуйском областном суде 24.kg прокомментировали снимки, сообщив, что по данному факту несколько раз составлен акт в 2019 году и отправлен в Судебный департамент с просьбой выделить средства на ремонт.

«В департаменте заявили, что переадресовали просьбу соответствующим государственным ведомствам и ожидают ответа», — сказали в облсуде.

И добавили, что рассматривается вопрос строительства нового здания райсуда и планируется переезд. Однако когда начнется строительство и где именно, неизвестно.