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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Партия «Ата Мекен» будет участвовать в местных выборах и проведет в марте съезд

Партия «Ата Мекен» будет участвовать в местных выборах, которые пройдут 12 апреля. 20 марта социалисты проведут съезд. 

Сегодня в Бишкеке на партийной конференции выбрали делегатов съезда. На нем, как ожидается, будет сформирован список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва. Ожидается, что на предвыборный период будет избран лидер партии.

Отметим, сам Омурбек Текебаев не может полноценно участвовать в предвыборной кампании — он находится под уголовным преследованием и домашним арестом. Его обвиняют в коррупции. Уголовное дело пересматривает Первомайский районный суд Бишкека. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144462/
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