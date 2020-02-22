Гражданку Китая госпитализировали с температурой в инфекционную больницу

В Республиканскую инфекционную больницу 20 февраля поступила гражданка КНР с температурой. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения Кыргызстана.

По его данным, женщина приехала из Пекина в начале января. В больницу ее привезла бригада скорой медицинской помощи. У женщины была повышенная температура (37,6 градуса) и заложен нос.

«Сразу взяли мазок из зева для выявления коронавирусной инфекции. Результаты отрицательные», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что, учитывая удовлетворительное состояние пациентки и отрицательные результаты анализов, гражданка КНР под расписку передана 21 февраля сотрудникам посольства Китая в Кыргызстане.