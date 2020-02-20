Воздух в Бишкеке грязный из-за ненадлежащего управления городом

Загрязнение воздуха в Бишкеке — результат ненадлежащего управления городом. Об этом на круглом столе в 24.kg сообщил эколог Дмитрий Ветошкин.

«И есть переживание, что мы сейчас ситуативно говорим об экологической безопасности города. Сейчас — про смог, летом про него забудем и будем говорить про жару и запыленность. Но все это должно рассматриваться комплексно», — сказал он.

Дмитрий Ветошкин добавил, что Бишкек расположен не в благоприятных климатических условиях — в зоне полупустыни и степей.

«И микроклимат, и условия экологической безопасности формируются внутри города. На качество воздуха, уровень запыленности, загазованности влияет несоблюдение стандартов и правил по застройке», — отметил он.

Перед населением и чиновниками часто стоит вопрос выбора между экологией и экономикой. Дмитрий Ветошкин

«И мы делаем, что дешевле. Однако важно, что этот выбор должен определять не частник, а государство», — подчеркнул он.

Эколог считает, что должны быть разработаны соответствующие нормы и правила. «Бишкек озеленялся и строился по большим томам санитарных норм и правил, а таже приложений к Генплану. В 2016 году они упразднены и сведены к так называемому своду правил по планировке и застройке населенных пунктов. Там достаточно хорошие правила с учетом розы ветров, этажности, норм озеленения. Но возникает вопрос: почему данные нормы не контролируются?» — заметил он.

В то же время Дмитрий Ветошкин заявил, что на озеленение столицы впервые выделяется очень большой бюджет, развиваются парки.

«Однако вопрос в том, какие парки строятся — декоративные, с дорожками, скульптурами. Бишкекзеленхоз провел огромную работу, но он украсил город, но не озеленил. Нам необходимо комплексное зеленое строительство в Бишкеке», — резюмировал он.