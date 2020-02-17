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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В ЦИК передан предварительный список избирателей на выборы в местные кенеши

Предварительный список избирателей на выборы в депутаты местных кенешей, которые пройдут 12 апреля 2020 года, Государственная регистрационная служба передала в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщили в информационном отделе ЦИК КР.

По его данным, в предварительные списки включили 340 тысяч 479 человек, или почти 10 процентов от общего числа избирателей Кыргызстана.

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В ЦИК отметили, что по Закону «О выборах депутатов местных кенешей» в список избирателей на местных выборах включают граждан Кыргызстана, обладающих на день голосования активным избирательным правом, являющихся членами местного сообщества и прошедших биометрическую регистрацию.

«Принадлежность граждан к местному сообществу должна быть подтверждена отметкой в паспорте гражданина Кыргызстана. Граждане, сменившие прописку, но не имеющие отметку в паспорте, не могут быть включены в соответствующий список на местных выборах», — отметили в ЦИК.

Предварительные списки вывесят в избирательных комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

«В случае обнаружения любой ошибки или неточности, отсутствия в предварительном, контрольном списках избирателей, гражданин вправе до 28 марта 2020 года обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о внесении изменений или включении в список избирателей. Он должен предъявить паспорт, копия которого прикладывается к заявлению. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию», — отметили в ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143770/
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