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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Жениш Разаков рассказал об отношениях с Курсаном Асановым и охране

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Обвиняемыми по делу проходят водитель бывшего милицейского чиновника Дамирбек Пайзылда уулу, редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков и сам экс-замглавы МВД.

Выйдя из зала заседаний, экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего замглавы МВД Курсана Асанова.

По словам Жениша Разакова, ранее между ним и Курсаном Асановым не было неприязненных отношений.

«Никогда никаких трений, взаимных претензий, денежных или деловых отношений между мной и Курсаном Асановым не было. Мне трудно объяснить его позицию. О мотивах лучше у него самого спросить», — сказал Жениш Разаков.

На вопрос о том, как следствие вышло на то, что именно Курсан Асанов распространил информацию о причастности Жениша Разакова к таджикской разведке, он ответил: все выяснится в ходе судебного разбирательства.

Экс-вице-премьер-министр добавил, что ничего не боится.

У меня охраны нет. Зачем она мне, если я являюсь потерпевшим. Слава богу, мы ничего не боимся.

Жениш Разаков

Отметим, что бывшего вице-премьера сопровождали шесть мужчин спортивного телосложения.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143691/
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