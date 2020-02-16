Афиша Бишкека на неделю: лекции, #БишкекСмог, кинокараван

14-21 февраля. Выставка «Живопись. Классическая и любительская»

Выставочный зал начинает новый год. Представлены работы Каныбека Тойчиева, Андрея Зотова, Оксаны Васильевой, Сайкал Ошурахуновой.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

14-21 февраля. Фотовыставка «О любви к искусству»

Представлены натюрморты и портреты Алисы Волковой и Нины Любарской.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

18 февраля. «Открытая лабораторная» по химии

Участниками викторины станут учащиеся школ Бишкека и горожане, желающие проверить свои знания по химии. Ребята проверят свои знания по различным разделам и увидят занимательные и абсолютно безопасные опыты.

РЦНК, 12.00.

18 февраля. Лекция «Мыслить на государственном уровне»

Если мышление человека не соответствует с его занимаемым местом в организации, предприятии, правительстве, то результат его деятельности будет нерадостным. Почему так происходит? Можно ли достичь мышления на государственном уровне и что для этого необходимо? Об этом узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

18 февраля. Лекция «Защита авторских прав разработчика ПО»

На лекции можно получить ответы на такие вопросы, как: когда возникают авторские права на программное обеспечение, как оформляются авторские права, как подтвердить авторство и другие. Спикер — эксперт с многолетним стажем работы в системе Кыргызпатента Джыпаргуль Садыкова. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 16.00.

18 февраля. Балет «Ромео и Джульетта»

Либретто по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. С участием звезд Санкт-Петербургского балета.

18-21 февраля. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

19 февраля. Концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота

Нынешнее выступление прославленного коллектива в Бишкеке посвящено Дню защитника Отечества и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вход по пригласительным.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 14.00.

19-20 февраля. IV Международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»

Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан и Таджикистан). Подробнее

Hyatt Regency Bishkek.

20 февраля. Лекция «Как стать продюсером?»

В мире продакшна множество различных профессий и специализаций, но одним из самых главных людей на любой площадке является продюсер. Об этом ремесле расскажет старший продюсер продакшн-студии Antares Наргиза Сыдыкова. Регистрация по ссылке.

Central Asia Design Hub, 18.30.

20 февраля. Выставка #БишкекСмог

Приходите и выразите свои мысли о проблеме загрязнения воздуха. Любым способом: в виде рисунков, фотографий, стихов, плакатов или просто прийти и поддержать. Вы сами представите свои творческие проекты в формате живой выставки — в руках или на отдельных табличках — все зависит только от вашей фантазии!

Площадь Ала-Тоо, 12.00.

20 февраля. Лекторий «Основные принципы рационального питания»

На этом лектории вы узнаете основные принципы рационального питания и что туда входит, что такое белки, жиры, углеводы и как их есть, питание в период сезона и межсезонья. Лектор — спортивный нутрициолог Элина Абдуллаева. Регистрация по ссылке.

Федерация триатлона Кыргызской Республики, 18.30.

20 февраля. Кинопремьеры

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (комедия). Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания.

«Зов предков» (драма). История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

«Соник в кино» (фантастика). Отвязный ярко-синий ежик Соник вместе с новообретенным — человеческим — лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

«Пушистые мошенники» (мультфильм). Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков Лупо и Рысь пытаются им помешать и забрать камень себе.

«Западня для дьявола» (ужасы). Филипп оказывается заперт в своей квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором на протяжении последних двух лет зловещая сила подвергает его мучительным пыткам.

20-21 февраля. Кинокараван

Кинофорум посвящен фильмам о Великой Отечественной войне. Покажут фильмы «Материнское поле» и «Ленинградцы, дети мои».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 15.00.

21 февраля. Лекция «Пищевые привычки, которые убивают»

Нутрициолог, основательница канала «Шпинатные хроники» Алтынай Джуманазарова расскажет, как эволюционные программы приводят к перееданию, почему мы беспомощны в вопросах пищевой зависимости и тяги к сладкому, почему традиционные для Кыргызстана пищевые привычки ведут к высокому уровню смертности.

OloloErkindik, 18.30.

21 февраля. Концерт-презентация «Все о балете: модерн vs классика»

Балет классический — это чистота линий, совершенство исполнения. Но есть другой балет — модерн. Чем они отличаются, узнаете на концерте-презентации.

Театр БХУ имени Базарбаева, 14.30.