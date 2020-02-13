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Общество

14 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Изюмской, Орозбекова, Щербакова, Российской, переулки Мусорского, Булакского;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Кирова, Фрунзе, Курманджан Датки, Огомбаева;
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Горького, Матросова, переулки Гвардейский, Ала-Тоо;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Учкун», микрорайон «Учкун»;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ынтымак, Актан, Эшпай, Садырбаева), «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Актан, 11, 12).
  • 9.30-16.00 — отрезок улиц Джамгерчинова, Лумумбы, Абдраева, Дэн Сяопина, Садыгалиева, Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой;
  • 9.30-16.00 — отрезок улицы Ахунбаева, переулок Краснофлотский;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
  • 12.00-16.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улиц Бегматова, Анкара);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Комсомольской, Салиевой, Буденного;
  • 15.00-17.00 — отрезок улицы Шакирова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Масадык, Таранчиева, Сарбагыш), Чон-Таш (улицы Сопубек, Байтик, Восточная, Проектируемая), Аламедин (улица Суворова, новостройка «Адилет»), Пригородное (улицы Гагарина, Новая, Островского), Дачное (улица Береговая), Лебединовка (улицы Комсомольская, Чапаева, Сельская, Мичурина), Башкара-Суу (улица Пехотка);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Торт-Куль (улица Западная), Военно-Антоновка (тупик Токтогула), Фрунзе (улицы Садовая, Западная, Юбилейная, Ново-Садовая, Фрунзенская), Новое (улицы Калинина, Мичурина), Сокулук (улица 40 лет Победы), Сарбан (улицы Карасуйская, Боронбай), Новопавловка (улицы Проектируемая, Деповская, Крупской, Свердлова, Садовая, Лавровых, Чолпон-Ата, Кызыл-Жар);
  • 7.00-16.00 — село Лесное (улицы Ат-Башинская, Проектная, Северная);
  • 9.00-11.00 — село Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Октября, Свободы, Белинская, Правды, Строительная, Фрунзе, Новая, Молодежная, Северная, Мельничная, Труда, Бакыт, начало улиц Советской и Калинина);
  • 11.00-17.00 — город Шопоков (жилмассив «Лондон», переулок Геолога, улицы Новостройка, Ново-Алаарчинская, Заводская, Геофизика, Линейная, Октябрьская, Западная, Тургенева, Топографическая, Кирова, Степная), села Романовка (улицы Гагарина, Юбилейная, Карла Маркса, Фрунзе, Московская, Пионерская), Шалта (улицы Боромбаева, Шопокова, Осмон, Комсомольская, Шабданалы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Южная), Крупская (улица Северная), Сретенка (улицы 1 Мая, Фрунзе);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Некрасова, Достоевского, Есенина), села Федоровка (улицы Октябрьская, 60 лет Киргизии, Центральная, Советская), Калининское (улицы Есенина, Молодая Гвардия), Джекен (улица Центральная), Джон-Арык;

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Джакыпова, Панфилова, МПС, Коммунистическая, Пушкина, Полевая, Щорса, Вишневая, Победа, Безымянная, Красноармейская, Орозова), село Новопокровка (улицы Эшпая, Ленина, Горького, Шевченко).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143546/
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