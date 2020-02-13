14 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Изюмской, Орозбекова, Щербакова, Российской, переулки Мусорского, Булакского;

9.00-13.00 — отрезки улиц Кирова, Фрунзе, Курманджан Датки, Огомбаева;

9.00-16.00 — отрезки улиц Горького, Матросова, переулки Гвардейский, Ала-Тоо;

9.00-17.00 — жилмассив «Учкун», микрорайон «Учкун»;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ынтымак, Актан, Эшпай, Садырбаева), «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Актан, 11, 12).

9.30-16.00 — отрезок улиц Джамгерчинова, Лумумбы, Абдраева, Дэн Сяопина, Садыгалиева, Интергельпо, Кумарыкской, Трудовой;

9.30-16.00 — отрезок улицы Ахунбаева, переулок Краснофлотский;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

12.00-16.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улиц Бегматова, Анкара);

13.00-17.00 — отрезки улиц Комсомольской, Салиевой, Буденного;

15.00-17.00 — отрезок улицы Шакирова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС



9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Масадык, Таранчиева, Сарбагыш), Чон-Таш (улицы Сопубек, Байтик, Восточная, Проектируемая), Аламедин (улица Суворова, новостройка «Адилет»), Пригородное (улицы Гагарина, Новая, Островского), Дачное (улица Береговая), Лебединовка (улицы Комсомольская, Чапаева, Сельская, Мичурина), Башкара-Суу (улица Пехотка);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Торт-Куль (улица Западная), Военно-Антоновка (тупик Токтогула), Фрунзе (улицы Садовая, Западная, Юбилейная, Ново-Садовая, Фрунзенская), Новое (улицы Калинина, Мичурина), Сокулук (улица 40 лет Победы), Сарбан (улицы Карасуйская, Боронбай), Новопавловка (улицы Проектируемая, Деповская, Крупской, Свердлова, Садовая, Лавровых, Чолпон-Ата, Кызыл-Жар);

7.00-16.00 — село Лесное (улицы Ат-Башинская, Проектная, Северная);

9.00-11.00 — село Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Октября, Свободы, Белинская, Правды, Строительная, Фрунзе, Новая, Молодежная, Северная, Мельничная, Труда, Бакыт, начало улиц Советской и Калинина);

11.00-17.00 — город Шопоков (жилмассив «Лондон», переулок Геолога, улицы Новостройка, Ново-Алаарчинская, Заводская, Геофизика, Линейная, Октябрьская, Западная, Тургенева, Топографическая, Кирова, Степная), села Романовка (улицы Гагарина, Юбилейная, Карла Маркса, Фрунзе, Московская, Пионерская), Шалта (улицы Боромбаева, Шопокова, Осмон, Комсомольская, Шабданалы);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Южная), Крупская (улица Северная), Сретенка (улицы 1 Мая, Фрунзе);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Некрасова, Достоевского, Есенина), села Федоровка (улицы Октябрьская, 60 лет Киргизии, Центральная, Советская), Калининское (улицы Есенина, Молодая Гвардия), Джекен (улица Центральная), Джон-Арык;

Кантский РЭС