Выборы—2020. За соблюдением законности будут следить органы прокуратуры

Органы прокуратуры будут следить за соблюдением законодательства о выборах. Об этом заявлено

в ходе встречи с представителями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссией. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Уточняется, что обсуждались вопросы совершенствования законодательства о выборах, законопроекты, направленные на улучшение эффективности механизмов предупреждения, пресечения нарушений в процессе подготовки и проведения голосования, защиты избирательных прав граждан и ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Международные партнеры проинформированы о полномочиях и роли органов прокуратуры по надзору за органами исполнительной власти и местного самоуправления.

В свою очередь представители БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии обменялись мнениями относительно проектов законов, предусматривающих повышение ответственности и эффективности противодействия подкупу голосов избирателей, предотвращение злоупотребления административным ресурсом, влияющих на свободное волеизъявление граждан.

По итогам встречи стороны договорились о взаимных консультациях и продолжении работы по совершенствованию избирательного законодательства.

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.