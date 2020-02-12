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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы—2020. За соблюдением законности будут следить органы прокуратуры

Органы прокуратуры будут следить за соблюдением законодательства о выборах.  Об этом заявлено 
в ходе встречи с представителями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссией. Об этом сообщает Генпрокуратура. 

Уточняется, что обсуждались вопросы совершенствования законодательства о выборах, законопроекты, направленные на улучшение эффективности механизмов предупреждения, пресечения нарушений в процессе подготовки и проведения голосования, защиты избирательных прав граждан и ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Международные партнеры проинформированы о полномочиях и роли органов прокуратуры по надзору за органами исполнительной власти и местного самоуправления.

В свою очередь представители БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии обменялись мнениями относительно проектов законов, предусматривающих повышение ответственности и эффективности противодействия подкупу голосов избирателей, предотвращение злоупотребления административным ресурсом, влияющих на свободное волеизъявление граждан.

По итогам встречи стороны договорились о взаимных консультациях и продолжении работы по совершенствованию избирательного законодательства.

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143377/
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