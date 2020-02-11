Выборы-2020. Мигранты смогут проголосовать, если встанут на консульский учет

Мигранты, находящиеся на заработках в России, смогут участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, в избирательное законодательство внесли норму, по которой соотечественники за рубежом смогут проголосовать на дополнительных участках, которые откроют на базе дипломатических миссий и представительств КР.

«В основном речь о России и Казахстане, где подавляющее большинство кыргызстанских мигрантов. Но как показывает практика, активность соотечественников за рубежом невелика. К примеру, на последних выборах в 2017 году из 18 тысяч зарегистрированных мигрантов к урнам пришли 5 тысяч 128 избирателей», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Напомним, некоторые нардепы предлагали норму, по которой за границей можно создавать так называемые консульские округа на базе почетных консульств. Но ее отклонили. Парламентарии посчитали, что введение консульских округов, возможно, увеличит число избирателей за рубежом, в то же время их сложно контролировать, так как у почетных консулов нет помещений, пригодных для тайного голосования.