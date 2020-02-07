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Общество

В «Инфокоме» опровергли высказывания депутата о продаже персональных данных

Информация о том, что персональные данные граждан продаются за восемь тысяч сомов — неправда. Об этом 24.kg заявила заместитель директора по техническим вопросам ГП «Инфоком» Асель Кененбаева.

По ее словам, это неподтвержденные факты. Подобных заявлений от граждан в ГРС не поступало. Все сведения передаются только в соответствии с заключенными соглашениями с Государственной регистрационной службой.

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«При предоставлении сведений берется согласие от самих граждан. Весь доступ предоставляется регламентированно. Сотрудники «Инфокома» проходят соответствующую проверку для получения доступа к работе с системой. Все персональные данные кыргызстанцев у нас отслеживаются. Вопросы безопасности с нашей стороны обеспечиваются», — сказала она.

Напомним, накануне депутат парламента Марлен Маматалиев заявил, что персональные данные граждан, хранящиеся в ГРС, Налоговой службе и Соцфонде, можно легко получить за восемь тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142907/
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