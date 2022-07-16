Кабмин предлагает создать реестр держателей персональных данных

Кабинет министров предлагает утвердить порядок регистрации держателей массивов персональных данных и создать реестр, где они будут указаны.

Чиновники отметили, что разработан эффективный механизм защиты персональных данных, а также прав их носителей. Отныне на уполномоченный орган (Госагентство по защите персональных данных. — Прим. 24.kg) возлагаются функции надзора.

Данные должны согласовываться с профильным ведомством, регистрироваться и публиковаться в реестре, который будет ежегодно обновляться. Они устанавливают объем сведений, используемых органами государственной власти и МСУ для реализации своих полномочий.

Порядок регистрации массива персональных данных определяется кабмином.

«Расширение установленных списков для реализации целей иного характера не допускается», — отметили авторы.

После подачи заявки держатель получает уникальный номер в реестре, при этом право на сбор, хранение и обработку он получает только после прохождения процедуры согласования перечней собираемых персональных данных. Процедура не должна превышать пяти рабочих дней с момента получения электронной заявки от держателей массивов персональных данных. При внесении неполной или недостоверной информации владелец должен устранить выявленные агентством неточности.

Регистрация в реестре бесплатная через сайт Госагентства по защите персональных данных.