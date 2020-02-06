В Ат-Баши вновь митингуют против строительства логистического центра

В Ат-Башинском районе Нарынской области сегодня проходит очередной митинг местных жителей. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД региона.

Уточняется, что акция протеста проходит в селе Калинина.

«На митинг вышло около 200 человек. Митингующие выступают против выдачи земли китайским инвесторам в аренду для строительства логистического центра. На месте сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка», — сообщили в УВД.

В конце января сельчане уже выходили на митинг. Они настаивают на том, чтобы правительство привлекало для строительства индустриального торгово-логистического центра местных бизнесменов, а не зарубежных.