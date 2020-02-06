15:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Ат-Баши вновь митингуют против строительства логистического центра

В Ат-Башинском районе Нарынской области сегодня проходит очередной митинг местных жителей. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД региона.

Уточняется, что акция протеста проходит в селе Калинина.

«На митинг вышло около 200 человек. Митингующие выступают против выдачи земли китайским инвесторам в аренду для строительства логистического центра. На месте сотрудники милиции обеспечивают охрану общественного порядка», — сообщили в УВД.

В конце января сельчане уже выходили на митинг. Они настаивают на том, чтобы правительство привлекало для строительства индустриального торгово-логистического центра местных бизнесменов, а не зарубежных.

Напомним, что ранее государственная СЭЗ «Нарын» передала 200 гектаров земли в Ат-Башинском районе в аренду на 49 лет кыргызско-китайскому предприятию «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Предприятие получило землю для реализации проекта по строительству логистического центра. В декабре прошлого года было начато строительство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142825/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
В Ат-Баши митингуют против строительства логистического центра
В Бишкеке проходит пикет с требованием освободить задержанных на границе
«Тазалык» поблагодарил участников митинга #RЕакция 2.0 за чистоту
Противники #REакции 2.0 ведут себя агрессивно и площадь не покидают
Милиция разделила участников и противников митинга в поддержку СМИ
В Бишкеке собираются участники мирного митинга #REакция 2.0
Митинг на Ошском рынке. Комментарий чиновников о причине акции протеста
Митинг на Ошском рынке. Продавец грозит самосожжением
Скандал с феминале. Суд не разрешил выйти на митинг противникам выставки
Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
14:58
Председатели айыльных кенешей Кыргызстана будут получать зарплату Председатели айыльных кенешей Кыргызстана будут получат...
14:44
Вдвое вырастут оклады младшего обслуживающего персонала в Кыргызстане
14:38
В Ат-Баши вновь митингуют против строительства логистического центра
14:06
Кыргызстанцы стали больше денег хранить в сомах
13:58
Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом