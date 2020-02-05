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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Экс-пограничника, заявившего о коррупции в ведомстве, уволили за вымогательство

Экс-военнослужащего Государственной пограничной службы Маратбек уулу Мирланбека уволили 21 февраля 2018 года по представлению Военной прокуратуры Кыргызстана за дискредитацию воинского звания. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС.

По его данным, Военная прокуратура проверила сообщение, опубликованное в СМИ в декабре 2017 года о вымогательстве военнослужащим взятки у гражданки Украины Татьяны Кобец на пункте пропуска «Акжол-автодорожный».

«В тот же день группа офицеров ГПС КР произвела выемку записей с камер видеонаблюдения КПП, которые зафиксировали все действия военнослужащего. Они показали, что старшина Маратбек уулу Мирланбек несколько раз грубо нарушил требования документов, регламентирующих деятельность органов пограничного контроля в пунктах пропуска», — сообщили в ГПС.

В ведомстве объяснили, что военнослужащие проверяют документы в кабинах паспортного контроля через специально оборудованные окна. Старшина взял документы через дверь кабины, грубо нарушив технологию пограничного контроля.

«В ходе очной ставки между гражданкой Татьяной Кобец и старшиной Мирланом Маратбек уулу подтвердился факт вымогательства военнослужащим денежного вознаграждения», — отметили в ГПС.

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В Погранслужбе добавили, что сейчас суд рассматривает исковые требования военнослужащего. Бишкекский городской суд признал законность увольнения Мирлана Маратбек уулу.

Сам бывший пограничник заявил, что, после того как он пытался донести до руководства информацию о нарушениях на КПП и незаконных сборах и штрафах, начались гонения и дискредитация его самого. Он отметил, что не вымогал деньги у гражданки Украины. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142726/
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