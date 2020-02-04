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Общество

Суд снял арест с имущества дочери Шадиева. Прокуроры обжаловали решение

Первомайский районный суд Бишкека снял арест с имущества дочери беглого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Верховном суде.

Прокуратура обжаловала это решение и сейчас дело находится на рассмотрении в Бишкекском городском суде.

Аскар Шадиев сбежал из Кыргызстана и обосновался в США.

Он покинул республику в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном, в Худжанде предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по присвоению $30 тысяч. Эти средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением.

В ноябре по решению руководства фракции «Бир Бол» его лишили мандата. В декабре суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142528/
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