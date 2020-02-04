В Бишкеке 4 февраля в первой половине дня возможен дождь со снегом. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 10 часов 3 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет вечер памяти Чолпонбека Базарбаева;

во Дворце спорта имени Кожомкула состоится б лаготворительный концерт;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покаже с казку «Каркыранын канаты». Куда сходить сегодня и на той неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улица Анар-Кошой);

9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Толстого, Тыныстанова, Логвиненко, Горького, Малдыбаева, Панфилова, переулок Ашхабадский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Садыкова, Алты-Бакан);

9.00-12.00 — отрезки улиц Жумабека, Калыка Акиева, Махатмы Ганди, Атбашинской, Проектируемой;

9.30-11.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 9-12, 16, 17/1, 18, 19;

9.30-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Школьной;

10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», отрезки улиц Керамической, Широкой;

11.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жигач»;

11.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1, 30-34, 36, 37, 38;

13.00-17.00 — отрезки улицы Дубосековской, Наманганской, Адырской, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, школа № 32, жилмассив «Киргизия», село Чон-Арык (улицы Центральная, Волоколамская, Самойленко, Мостовая, Абдрахманова, Парковая, Восточная, Гаражная, Западная, проспект Чингиза Айтматова);

14.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (школа № 91).

У кого намечается той

Жаныл Алыбаева

Родилась 4 февраля 1980 года. Заместитель министра труда и социального развития.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Цель — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.

Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70 процентам онкологических больных.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Яков Штоффер

Родился 4 февраля 1906 года в Минской губернии Российской империи. Российский театральный художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Один из основателей театрально-декорационного искусства в Кыргызстане и один из создателей первого национального кыргызского балета «Анар».

Он приехал в Киргизию для подготовки Декады кыргызского искусства в Москве и остался здесь до 1946 года. До приезда Якова Штоффера в стране профессиональных художников театра не было.

Умер в 1951 году в Москве.

Родился поэт Сооронбай Жусуев

Фото из интернета. Сооронбай Жусуев

Родился 15 мая 1925 года в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизовался в армию и с 1943 по 1945-й служил связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени И.Панфилова. В боях дважды ранен.

Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943 году, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950-м.

На кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства.

Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья.

Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии.

Умер 4 февраля 2016 года.

Родился артист балета Чолпонбек Базарбаев

Фото operaballet.lg.kg. Чолпонбек Базарбаев

Родился 4 февраля 1949 года в селе Чолпон Кочкорского района. Кыргызский артист балета, танцовщик, народный артист СССР.

Более двух десятилетий Чолпонбек Базарбаев был премьером национальной балетной труппы. Более 30 ведущих партий в спектаклях мировой классики воплотил он на сцене. Среди них образы Зигфрида («Лебединое озеро» П.И.Чайковского), Альберта («Жизель» А.Адана), Кира («Томирис» У.Мусаева), Петрушки («Петрушка» И.Стравинского), Нурдина («Чолпон» М.Раухвергера) и многие другие.

За большой вклад в развитие культуры и искусства республики, заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества с зарубежными странами в 2002 году Чолпонбек Базарбаев награжден орденом «Данакер».

О творчестве Чолпонбека Базарбаева сняты телевизионные фильмы «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественный фильм «Нокдаун» с его участием, созданный киностудией «Кыргызфильм» в 1990 году.

Погиб 2 сентября 2002 года в автомобильной катастрофе.

В 2004-м его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, в Бишкеке на Театральной аллее установлен бронзовый памятник артисту.