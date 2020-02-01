У Равшана Джеенбекова больше нет претензий к сотрудникам ГСИН

У экс-депутата Равшана Джеенбекова больше нет претензий к сотрудникам ГСИН, проводившим обыск в камере СИЗО-1, где он содержится. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

По данным ведомства, служебная проверка завершена. Она не выявила нарушений режима и инструкций со стороны сотрудников ГСИН. Уточняется, что обыск проводили не после отбоя, как утверждал ранее Равшан Джеенбеков. Проверяющие зашли в камеру в 21.30, а отбой — в 22.00.

Представители Наццентра по предупреждению пыток также отметили, что пытки ни к Джеенбекову, ни к его соседям по камере не применяли.

Напомним, Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа. Ему инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи УК КР.

Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Его также подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.