Когда вспышка коронавируса пойдет на спад, спрогнозировали в Китае

Правительство Китая спрогнозировало, когда распространение нового вируса пойдет на спад. Власти КНР даже дату окончания вспышки назвали, сообщило российское издание «Известия».

По предварительным данным правительства КНР, вспышка коронавируса достигнет пика к середине февраля, затем заболеваемость начнет сокращаться, а полностью завершится к концу марта.

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По словам ведущего эпидемиолога Центра контроля и профилактики заболеваний Китая Цзэн Гуана, у болезни есть инкубационный период. «Но если считать от 23 января, когда ввели карантин в Ухане, то к 8 февраля можно будет увидеть отчетливые результаты, эпидемия пойдет на спад», — сказал он.

По последним данным, число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Всего в мире подтвердили на данное время 7 тысяч 783 случая заболевания.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 4 тысячи 586 случаев заражения и 162 умерших.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке. Вероятнее всего, 2019-nCoV — гибрид коронавирусов змеи и летучей мыши, который появился около двух лет назад, но только сейчас попал в организм человека.