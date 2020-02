Афиша Бишкека на неделю: вечер балета, лекции, премьера спектакля

В августе 2019 года Джумабек Базарбаев и Айжан Мамбетова поехали по «Золотому кольцу». Уже к началу 2020-го авторы подготовили огромный материал по городам Суздаль, Ростов Великий, Владимир и Чебоксары. Выставка посвящена 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева и объявленному Перекрестному году КР и РФ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Вы узнаете, какими навыками и качествами должен обладать дизайнер в 2020 году, о фишках и приемах.

Ololohaus, 19.00.

В программе произведения зарубежной и русской балетной классики, номера современной хореографии и фольклорные танцы в исполнении ведущих солистов кыргызского балета и учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Примут участие звезды отечественной эстрады Замира Мавлянова, Султан Каримов, Кайрат Примбердиев, Анжелика Кайратовна, Урмат Усенов, Аяна Касымова, группы «Шекер», «Алга», «Кидсстар», «Тинстар и многие другие.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и России Владислав Пази. Сказка на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00.

Мы очень часто желаем друг другу «дөөлөттүү жашоо сүргүн». Иногда говорим «артык дөөлөт баш жарат» или наоборот «дөөлөттүү адам экен». Что же это такое, «дөөлөт»? Об этом узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

«Дерево желаний» — это размышления о старости в форме коллажа: импровизация, элементы пластического и документального театра. В основу постановки легли «лоскутки» из жизни реальных бишкекчанок 70+.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

«Суперкудалар» (комедия). Два свата, разные по характеру и менталитету, вынуждены стать родственниками ради своих детей. После знакомства кудалар приходят к взаимопониманию и даже приглашают друг друга к себе. Тут-то и начинается скрытая война двух суперкудалар.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (боевик). Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.

«Игры с огнем» (комедия). Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе — стать няньками.

«Офицер и шпион» (драма). Сотрудник французской спецслужбы капитан Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона.

«Остров фантазий» (ужасы). Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

«Счастливое число 5» (драма). Наемный убийца по прозвищу Маленький Цицерон постарел и ушел на покой, оставив свой опасный бизнес красавцу-сыну. Но того вероломно убивают, и Маленький Цицерон вынужден вспомнить свое свирепое прошлое, чтобы безжалостно отомстить всем виновным. На помощь ему приходят бывший подельник Тото-мясник и верная боевая подруга Рита.

«Тролль: История с хвостом» (мультфильм). Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошел его злой брат. Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и все королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

7 февраля. Поэтический вечер Let it Be!