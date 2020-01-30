ОАО «Северэлектро» 3 февраля отключит свет у должников города Бишкека

За несвоевременные платежи 3 февраля автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии ОАО «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение. Об этом сообщили в ОАО.

По их данным, в компании призывают абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

Сделать это можно в платежных терминалах, в сервисном центре ОАО «Северэлектро», расположенном по адресу: улица Тоголока Молдо, 70а. Для удобства абонентов в будние дни центр работает без обеденного перерыва с 8.00 до 17.00, а в субботу с 8.00 до 12.00.