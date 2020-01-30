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Общество

Почему в школах требуют ПИН ребенка, объяснили в Минобразования

Персональные идентификационные номера (ПИН) школьников собирают для формирования информационной системы управления учебниками «Жаны китеп». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

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По ее данным, формировать систему начали в сентябре 2019 года. В ее рамках будут созданы две базы данных: одна с информацией по учебникам и библиотечным фондам, вторая — с информацией об учащихся, получивших в аренду учебники.

«ПИН — на данный момент единственный уникальный идентифицирующий код ученика, который позволяет избежать ошибок: ввода неполного или неправильного ФИО, даты рождения, номера школы и другие. Ранее были случаи, когда вводилось неполное/неправильное ФИО, дата рождения, данные о школе/классе и другие», — отметили в ведомстве.

В Минобразования подчеркнули, что ПИН вводят в систему только один раз. Данные собираются с письменного согласия родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142019/
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