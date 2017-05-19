В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников. Об этом на своей странице в социальных сетях написала правозащитник Рита Карасартова.

По ее словам, жительница Сокулукского района Чуйской области Айкумуш Алиева по достижении 16-летнего возраста начала оформлять документы на получение общегражданского паспорта.

Как сообщается, в ГРС ее попросили принести из Соцфонда полис социального страхования. Сдав необходимые документы, она получила полис, где по вине работников Соцфонда указан ошибочный ИНН , а после получила паспорт. Но уже больше года она не может исправить ПИН в документе.

«В ГРС ей сказали, что ПИН человеку выдается только один раз и измнению не подлежит. Ответ дали согласно законодательству КР, но в чем вина девушки, если ошибка допущена теми, кто выдал ей документ?» — спрашивает правозащитник.

По словам Риты Карасартовой, девушка не может выезжать за пределы страны, так как если дата рождения не совпадет с ИНН , паспорт будет считаться поддельным.

На обращение матери Айкумуш Алиевой в ГРС отметили, что в настоящее время они отправили проект закона, дающий возможность вносить изменения в ПИН, и если закон примут, они могут еще раз обратиться к ним.