Депутат призвал наказать сотрудников Соцфонда, допустивших ошибки в ПИНах

Депутат парламента Дастан Бекешев призвал наказать сотрудников Соцфонда, допустивших ошибки в персональных идентификационных номерах (ПИН) граждан.

На заседании обсуждают поправки в законы о персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР и о внутренней миграции. В частности, вводится новая статья, согласно которой изменение ПИН возможно один раз в течение всей жизни человека.

Он изменяется:

— при изменении даты рождения (в случаях усыновления ребенка);

— при идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номерах;

— при ошибочном указании в присвоенном ПИНе данных о поле человека и дате рождения.

«У некоторых граждан недействительные паспорта. Ко мне недавно обратился парень, паспорт которого признали недействительным из-за того, что пол перепутали. Он не может ни выехать из страны, ничего. Нужно поддержать данный законопроект. Но надо рассмотреть ответственность сотрудников Соцфонда, допустивших ошибки», — сказал депутат Дастан Бекешев.

Его колега Анвар Артыков выступил против, назвав законопроект коррупционным.

На сегодня Государственная регистрационная служба выявила более 2,5 тысячи лиц, имеющих один ПИН на двоих и более лиц.