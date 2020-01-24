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Общество

В школах требуют ПИН ребенка? Как его получить

В центрах обслуживания населения увеличилось количество обращений за справками о наличии персонального идентификационного номера (ПИН) у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, это связано с внедрением информационных систем в образовательных учреждениях.

В ГРС рассказали, как можно получить ПИН или справку о его наличии. Персональный идентификационной номер присваивается бесплатно.

Если ПИН есть и нужна справка

Нужно обратиться к операторам ЦОН, справку распечатают на месте. Печать ставить не надо.

Для первичного получения ПИН
Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей и заявление.

Если у ребенка новый образец свидетельства
В этом случае можно сделать копию, так как там уже указан ПИН. Он есть и в общегражданском (заграничном) паспорте, если его оформляли ребенку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141547/
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