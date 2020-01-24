В школах требуют ПИН ребенка? Как его получить

В центрах обслуживания населения увеличилось количество обращений за справками о наличии персонального идентификационного номера (ПИН) у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.
По ее данным, это связано с внедрением информационных систем в образовательных учреждениях.
В ГРС рассказали, как можно получить ПИН или справку о его наличии. Персональный идентификационной номер присваивается бесплатно.
Если ПИН есть и нужна справка
Нужно обратиться к операторам ЦОН, справку распечатают на месте. Печать ставить не надо.
Для первичного получения ПИН
Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей и заявление.
Если у ребенка новый образец свидетельства
В этом случае можно сделать копию, так как там уже указан ПИН. Он есть и в общегражданском (заграничном) паспорте, если его оформляли ребенку.