Иски Матраимовых против СМИ. Ответчики готовы представить доказательства

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Адвокаты Kloop Фатима Якупбаева и «Азаттыка» Акмат Алагушев ходатайствуют об истребовании документов из «Халык Банка» с 2011 по 2017 год.

По их словам, защита ответчиков может представить доказательства по переводам крупных сумм денег Айеркеном Саймаити в «Фонд имени Исмаила Матраимова». Для этого нужно истребовать банковские документы и получить выписки только по тем фамилиям, которые фигурируют в расследовании.

Юрист истцов Мадина Ниязова высказалась против удовлетворения данного ходатайства. Татьяна Карыжинская оставила вопрос на усмотрение суда.

Суд оставил ходатайство открытым.

Фатима Якупбаева заявила, что на момент опубликования расследования у авторов были на руках данные о семи платежах от Айркена Саймаити в фонд Исмаила Матраимова.

Следующее заседание суда назначено на 11 февраля.

Напомним, что депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» отозвали материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов.