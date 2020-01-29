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Общество

Инициаторы отчетности об источниках финансирования НПО на форум не явились

В Бишкеке проходит форум по обсуждению законопроекта с инициативой обязать НПО отчитываться об источниках финансирования. Его разработал депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Райымкулов.

Позже к нему присоединились коллеги Евгения Строкова, Аида Исмаилова, Марлен Маматалиев. Никто из них на общественное обсуждение поправок не явился. Модератор круглого стола Зайнидин Курманов считает: инициаторы проигнорировали форум, потому что не могут обосновать предлагаемую ими норму.

Его поддержал омбудсмен Токон Мамытов. Он предположил, что инициаторы откажутся от своих неоднозначных предложений либо парламент не одобрит пакет поправок.

«НПО отчитываются в Налоговой службе, Нацстаткоме, сдают декларации. Нет ни одного факта, что наши неправительственные организации отмывают какие-то деньги», — сказал Токон Мамытов и отметил, что получил ранее обращение от 75 неправительственных организаций с возражениями к законопроекту.

Правозащитники просят разработчика отозвать свою инициативу. По их мнению, принятие законопроекта повлечет потенциальные риски для государства и потребует дополнительного финансирования из бюджета.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, конституционным гарантиям и законодательству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141925/
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