В Бишкеке 29 января без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День увеличился до 9 часов 49 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель», 3, 4, 7-9, «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, 15, 18, 109, Урмамбетова), отрезки улиц Коенкозова, Калыка Акиева, Исанова, Муромской, Киевской, Чуй, Дагестанской, Кривоносова, Циолковского, Фрунзе, Эркиндик, переулок Луцкий, микрорайон «Юг-2», 11;

9.30-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Махатмы Ганди, Московской, Манасчи Сагынбая, Ала-Арчинской, Бейшеналиевой, Токтогула, переулки Коллективный, Станиславский, Аульный;

9.30-18.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, Айни, 3-я линия, 2-я линия, Жунусалиева, переулок Сибирский;

10.00-13.00 — улица Каралаева, 13/9;

13.00-17.00 — улицы Токтогула, 77, Байтика Баатыра, 137.

У кого намечается той

Мурат Джуматаев

Родился 29 января 1957 года в городе Фрунзе. Президент Национальной академии наук КР.

Космосбек Чолпонбаев

Родился 29 января 1963 года в селе Ичке-Жергез Иссык-Кульской области. Министр здравоохранения КР.

Канатбек Керезбеков

Родился 29 января 1970 года в селе Джумгал Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Осмонов Мурат

Родился 29 января 1976 года в селе Шабдан Чуйской области. Аким Свердловского района Бишкека.

Памятные даты

День рождения автомобиля

Первый автомобиль Карла Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограммов на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи.

Машина развивала скорость 16 километров в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж торжественно назван Motorwagen.

29 января 1886 года, после того как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент № 37435.

В 1887-м первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли (скорее всего, они были украдены), а третий красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене.