12:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов

ГУОБДД планирует потратить 456 миллионов сомов на создание патрульной милиции в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.

По его словам, на сегодняшний день соответствующий проект правительства только разрабатывается.

Читайте по теме
О первых итогах работы патрульной милиции рассказал начальник ГУВД Бишкека

«Внедрение Патрульной службы милиции обойдется в 456 миллионов сомов. Вначале планируется образовать управление в южной столице — Оше и в центрах регионов Кыргызстана», — сказал Сатыбалдиев.

Напомним, проект «Патрульная служба милиции» пока запущен только в столице. В Бишкеке она официально начала свою работу 31 октября 2019 года. Открытие командного центра состоялось с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На сегодняшний день в ней работают 454 сотрудника, проходят обучение еще 202 кандидата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141799/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке произошло семь аварий с участием машин патрульной милиции
О первых итогах работы патрульной милиции рассказал начальник ГУВД Бишкека
Инспекторы Патрульной милиции помогли водителю заглохшей машины
Инспектора прокатили на капоте машины. УПСМ выясняет подробности
Выехал на встречную полосу. Водитель маршрутки оштрафован
Таксист, сорвавший нагрудную камеру инспектора, задержан
ДТП на Южной магистрали. Двое граждан обратились за медицинской помощью
ДТП на Южной магистрали. Опубликовано видео аварии с участием двух джипов
Патрульной милиции не хватает 144 сотрудника. На службу приглашают гражданских
Сотрудники Патрульной службы милиции за 1,5 месяца раскрыли 62 преступления
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
Без паники. Информация о&nbsp;случае коронавируса в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; ложь Без паники. Информация о случае коронавируса в Кыргызстане — ложь
Бизнес
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
28 января, вторник
11:53
На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану пот...
11:52
В отношении Равшана Джеенбекова по событиям в Кой-Таше дали ложные показания
11:46
Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию
11:46
Жители Баткена требуют извинений от вице-премьера Жениша Разакова
11:40
Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан