На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов

ГУОБДД планирует потратить 456 миллионов сомов на создание патрульной милиции в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.

По его словам, на сегодняшний день соответствующий проект правительства только разрабатывается.

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«Внедрение Патрульной службы милиции обойдется в 456 миллионов сомов. Вначале планируется образовать управление в южной столице — Оше и в центрах регионов Кыргызстана», — сказал Сатыбалдиев.

Напомним, проект «Патрульная служба милиции» пока запущен только в столице. В Бишкеке она официально начала свою работу 31 октября 2019 года. Открытие командного центра состоялось с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На сегодняшний день в ней работают 454 сотрудника, проходят обучение еще 202 кандидата.