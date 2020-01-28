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Общество

Без авторизации и нового паспорта. ГРС запустит свое мобильное приложение

Для быстрого и удобного получения услуг Государственной регистрационной службы планируется запуск мобильного приложения портала электронных услуг. Об этом сегодня сообщил журналистам глава ведомства Алмаз Мамбетов.

«Анализ обращений на портал ГРС показал, что большинство граждан заходили с мобильных телефонов. За 2019 год на портал зашли 636 тысяч 133 пользователя. При этом 65 процентов из них заходили с устройств системы Android, 25 процентов — с IOS и только 15 процентов — со стационарного компьютера. Поэтому мы решили, что для удобства граждан надо создать мобильное приложение ГРС», — рассказал Алмаз Мамбетов.

Мобильное приложение не будет требовать авторизации пользователей, наличие идентификационной карты образца 2017 года и картридера. Без авторизации будут доступны 14 видов услуг, в частности проверочных о готовности паспорта, наличия штрафов ПДД, Carcheck, регистрации адреса, подлинности различных документов и другие.

«Одним из удобств станет система обратной связи (PUSH уведомления), которая позволит получать уведомления о приближающемся истечении срока паспорта, о его готовности. В перспективе рассматривается расширить спектр услуг мобильного приложения. Мы планируем запустить приложение для внутреннего пользования, а в марте — в пилотном режиме для граждан Кыргызстана. Это не значит, что приложение будет неизменным. Мы будем его изменять и совершенствовать, исходя из пожеланий пользователей, пока не сделаем удобный для всех формат», — заключил Алмаз Мамбетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141778/
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