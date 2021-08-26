Вместо департамента регистрации населения хотят создать предприятие «Кызмат»

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание по обсуждению проекта концепции развития регистрационной системы путем создания единого органа по предоставлению услуг в сфере регистрации и документирования населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр цифрового развития Дастан Догоев рассказал о существующих проблемах в регистрационной системе, а также о мерах по развитию и улучшению качества предоставляемых государственных услуг населению. Исходя из выявленных проблемных зон и опыта зарубежных стран, предлагается преобразовать департамент регистрации населения и актов гражданского состояния в государственное предприятие «Кызмат» с передачей ему центров обслуживания населения.

Финансирование госпредприятия полностью будет осуществляться за счет предоставления платных государственных услуг и сервисов.

Глава кабмина подчеркнул важность предоставления качественных государственных услуг населению в короткие сроки без очередей и с учетом комфортности нахождения граждан в ЦОНах. На совещании обсуждены актуальные вопросы и задачи по реформированию регистрационной системы.

Министерству цифрового развития поручено в недельный срок доработать проект концепции.