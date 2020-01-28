О первых итогах работы патрульной милиции рассказал начальник ГУВД Бишкека

За три месяца работы вновь созданного управления Патрульной службы милиции ее сотрудники выехали на 7 тысяч 885 вызовов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев.

Читайте по теме В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции

По его словам, из поступивших на номер 102 звонков подтвердились 5 тысяч 482 факта. В отделение городской милиции доставлено 1 тысяча 677 граждан, на месте урегулировано 20 случаев.

«Сегодня в Патрульной службе милиции работают 454 сотрудника, которые успешно сдали экзамены. У нас есть 80 патрульных машин», — сказал Канат Джумагазиев.

Напомним, что Патрульная служба милиции в столице официально начала свою работу 31 октября 2019 года. Открытие командного центра состоялось с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.