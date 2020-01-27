Цифра дня. 18 блокадников Ленинграда проживают в Кыргызстане

В Кыргызстане по состоянию на январь 2020 года проживают 18 блокадников Ленинграда. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда и соцразвития.

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По данным ведомства, в Бишкеке живет 12 блокадников Ленинграда, в Чуйской области — 4, в Иссык-Кульской — 2.

Сегодня в Бишкеке прошел митинг-реквием в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент Сооронбай Жээнбеков напомнил, что из блокадного Ленинграда в Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч человек, 3 тысячи из которых дети.

Напомним, блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Блокадное кольцо прорвали 18 января 1943 года.