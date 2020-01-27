Нарушила Кодекс чести. Судья, совершившая ДТП в нетрезвом состоянии, уволена

Судья Джалал-Абадского городского суда Эльмира Сулайманова решением дисциплинарной комиссии при Совете судей привлечена к ответственности за небезупречное поведение. Об этом сообщает Верховный суд.

В соответствии со статьей 5-1 Закона «О статусе судей Кыргызской Республики» судья обязан соблюдать требования Кодекса чести судей и не допускать порочащих действий. Эльмира Сулайманова уволена.

Напомним, 30 декабря, будучи пьяной, Сулайманова на своей машине врезалась в другое авто. При себе у нее не было водительского удостоверения и техпаспорта на машину.

Приехавшим на место сотрудникам УОБДД женщина заявила, что документы остались у нее в сумочке дома. И предложила милиционерам поехать к ней. Позже судья подала жалобу в Джалал-Абадский горсуд, требуя отменить протокол, составленный УОБДД.

Дисциплинарная комиссия при Совете судей приняла решение только после того, как главу Верховного суда раскритиковал на Совете безопасности президент страны.