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Происшествия

В Джалал-Абаде судья в нетрезвом состоянии попала в ДТП

В городе Джалал-Абаде судья местного суда попала в ДТП. Видео с ночного рейда опубликовали журналисты телеканала Nur TV.

На видео женщина заявила, что ее документы дома. Судья предложила сотруднику УОБДД поехать к ней домой за правами и техпаспортом на машину. Женщина объяснила это тем, что все документы остались у нее в сумочке, которую она оставила дома.

«Ты думаешь, что выпившая судья сбежит? Поехали домой, я все покажу. Вообще не переживай. Я работаю в горсуде судьей», — призналась журналисту нарушитель ДТП.

Пользователи социальных сетей узнали судью Эльмиру Сулайманову. Она работает в Джалал-Абадском городском суде с 2012 года. По данным портала Declarator, с 2017-го Эльмира Сулайманова назначена председателем этого суда.
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