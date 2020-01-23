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Общество

Лобби застройщиков. В Кыргызстане упразднили разрешения на строительство

Застройщикам теперь не надо получать разрешение на строительство. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента госэкспертизы Госстроя КР Суйунбай Арабеков.

По его словам, такое нововведение содержится в положении о порядке разрешения на строительство, утвержденное правительством.

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«Мы убрали лишние процедуры согласования с уполномоченными госорганами при подготовке документов на проектирование — АПУ (архитектурно-планировочных условий). Это лишние согласования со службами пожарного надзора, санэпидемстанцией, экологией. На основании градостроительной документации главный архитектор сам готовит документы на проектирование. При получении АПУ компании могут начинать подготовительные строительные работы: снос строений, зеленых насаждений, вынос коммуникаций и возведение временных сооружений», — сказал он.

Суйунбай Арабеков добавил, что в положение введено понятие комплексной экспертизы.

«Раньше для получения разрешения на строительство необходимо было пройти ряд экспертиз в разных ведомствах: пожарную, экологическую. На их получение уходило много времени — около 80 дней. Сейчас мы все собрали в одном органе и проводим комплексную экспертизу и выдаем по принципу «единого окна», — сказал он.

Исключена и процедура получения разрешения на строительство.

«По старой редакции заказчик после экспертизы обращался в органы архитектуры и получал отдельный документ — разрешение на строительство. Теперь положительное заключение экспертизы является основанием для начала строительных работ. Кроме того, в положении предусмотрена возможность проведения экспертизы негосударственными организациями. У заказчика есть право выбора», — сказал Суйунбай Арабеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141369/
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