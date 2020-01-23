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Общество

Стратегия развития строительной отрасли позволит сделать ее конкурентной

Стратегия развития строительной отрасли на 2020-2030 годы позволит сектору стать конкурентоспособным. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госстроя Мирбек Акматалиев.

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Он напомнил, что правительство утвердило стратегию и новую редакцию положения о порядке выдачи разрешительных документов на строительную деятельность.

По словам замглавы ведомства, основное направление стратегии  развитие отрасли, производства стройматериалов, улучшение законодательной базы и инвестиционной ситуации в стране.

«Все эти меры должны послужить развитию отрасли и создать строительный комплекс, который мог бы конкурировать с соседями и государствами ЕАЭС»,  отметил он.

Мирбек Акматалиев добавил, что кабмин уделяет большое внимание строительной отрасли.

«Из госбюджета выделяются средства на разработку генпланов населенных пунктов, национальных нормативных документов. Ранее мы пользовались нормами, принятыми еще в советское время, в 70-90-х годах. Разработали национальный сборник цен на строительную продукцию. До этого использовали сборник 1991-го, был сложный механизм перевода рублей на нацвалюту», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141350/
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