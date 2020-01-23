Стратегия развития строительной отрасли позволит сделать ее конкурентной

Стратегия развития строительной отрасли на 2020-2030 годы позволит сектору стать конкурентоспособным. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госстроя Мирбек Акматалиев.

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Он напомнил, что правительство утвердило стратегию и новую редакцию положения о порядке выдачи разрешительных документов на строительную деятельность.

По словам замглавы ведомства, основное направление стратегии — развитие отрасли, производства стройматериалов, улучшение законодательной базы и инвестиционной ситуации в стране.

«Все эти меры должны послужить развитию отрасли и создать строительный комплекс, который мог бы конкурировать с соседями и государствами ЕАЭС», — отметил он.

Мирбек Акматалиев добавил, что кабмин уделяет большое внимание строительной отрасли.

«Из госбюджета выделяются средства на разработку генпланов населенных пунктов, национальных нормативных документов. Ранее мы пользовались нормами, принятыми еще в советское время, в 70-90-х годах. Разработали национальный сборник цен на строительную продукцию. До этого использовали сборник 1991-го, был сложный механизм перевода рублей на нацвалюту», — добавил он.