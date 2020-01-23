В Бишкеке 23 января без осадков. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 9 часов 36 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приготовил несколько выставок;

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на к онцерт классической музыки «От Баха до Пьяццоллы». Подробнее Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек» (улицы Эмгек, Ак-Жолтой, Биримдик, Ырыскы, Надырбек), «Мурас-Ордо», микрорайон «Достук» (улица Троицкая);



улицы Жибек Жолу, Кантемировская, Куликовская, Фрунзе, Лермонтова, Саратовская, Целиноградская, Джалиля, Шайыр, Ялтинская, Садовая, Кирпичная, Куренкеева, Османкула, Древесная, Абдыкадырова, Асаналиева, Матыева, Красная, Бадахшан, Жоогазын, Муромская, Тимура Фрунзе, 75, 75а, 75б, 77а, 89, переулки Барнаульский, Украинский, Эстонский.



У кого намечается той

Бактыбек Секимов

Родился 23 января 1961 года в селе Туз Нарынской области. Статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР.

Айтмамат Кадырбаев

Родился 23 января 1966 года в городе Кара-Суу. Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Памятные даты

День ручного письма (День почерка)

Учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер и форма букв, их наклон, направление строк, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Сапожников

Родился 23 января 1905 года в Пишпеке. Генерал-майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Фото forums-su.com. Михаил Сапожников

В 1926 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года подполковник Михаил Сапожников командовал 30-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 30 сентября 1943-го под руководством Сапожникова его бригада успешно переправилась на плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР, после чего удерживала его, отразив большое количество немецких контратак.

За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» подполковник Михаил Сапожников удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1958 году в звании генерал-майора уволен в запас. Проживал и работал в Саратове. Умер 4 июня 1964-го.