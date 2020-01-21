Комиссия рассмотрит вопрос о компенсации контрактнику, погибшему от удара тока

Вопрос получения денежной компенсации контрактнику, погибшему в результате удара током, рассмотрит комиссия. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе.

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Уточняется, что в деле разбирается Военная прокуратура Ошского гарнизона.

«После того как Военная прокуратура вынесет свое заключение, будет рассмотрен вопрос о компенсации семье погибшего», — сообщили в Генштабе.

Напомним, в декабре 2019 года в части, расположенной в селе Гульча, военнослужащий контрактной службы возвращался с тактического поля, проходя под высоковольтной линией, получил удар током. У него на спине была радиостанция, которая поймала электрический луч через штыревую антенну. Пострадавший умер в Ошской областной больнице. По итогам совещания за это ЧП от должностей освободили лишь командира 8-й Гвардейской дивизии Бердибека Асанова и командира войсковой части Мелиса Бошкоева.