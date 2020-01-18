Цифра дня. $1,2 на человека составят расходы на перепись населения

По предварительным расчетам, расходы на проведение переписи населения в Кыргызстане составят $1,2 на человека. Такие данные привел Национальный статистический комитет.

Это один из самых низких показателей среди стран Евразийского экономического союза. Меньше затраты только в Беларуси — $1,04. В Казахстане и Армении расходы на перепись оценили в $1,3 на человека, а в России — $3,6.

Перепись населения и жилищного фонда пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года. В отдельных районах республики — с 20 по 29 апреля 2020 года.