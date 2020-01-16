Школьник расплакался на встрече с президентом Таджикистана и растрогал Рахмона

На церемонии открытия новой школы № 65 в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон побеседовал с учениками. Во время беседы один из мальчиков расплакался, сообщил портал Asia-Plus.

По данным издания, президент спросил у мальчика по имени Бенямин, чем занимаются его родители, тот ответил, что мама — домохозяйка, а отец — пограничник.

Президент поинтересовался, кем хочет стать мальчик в будущем, тот ответил, что доктором, и вдруг заплакал.

«Почему плачешь, кто болеет в вашем доме?» — поинтересовался у школьника Эмомали Рахмон. Бенямин ответил, что сам болеет, а доктора сказали, что можно вылечить только за границей.

Эмомали Рахмон поручил организовать мальчику бесплатное лечение и представить отчет о выполнении данного задания.