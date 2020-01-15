Пациенты жалуются на очереди в Наццентре охраны материнства и детства в «Джале»

Пациенты Национального центра охраны материнства и детства в микрорайоне «Джал» жалуются на огромные очереди и отсутствие условий для ожидающих. Об этом в группе «Черный список» — нам не понравилось» написала пользователь Рима Рим.

По ее словам, в отделении патологии перинатального периода посетители с утра стоят в очереди с больными детьми, в основном с ДЦП. «Ждут врача по 5-6 часов, женщины кормят грудью, сидя на полу. Одна маленькая скамейка на три человека и все, дети плачут. Молчу о многом, хотя всем известен весь бардак, но хоть одну еще скамейку поставили бы», — написала она.

Пользовательница опубликовала фотографии, на которых запечатлены пациенты, в основном мамы с детьми на руках, которые вынуждены сидеть на полу в ожидании очереди.